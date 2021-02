Atti vandalici contro due convogli di Trenord nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 16 FEB - Vandali in azione, nella giornata di ieri, lunedì 15 febbraio, contro due treni sulla linea Milano-Stradella. A darne notizia oggi è la società Trenord.

Il primo episodio di vandalismo si è registrato sul convoglio che effettuava la corsa 10469 (con partenza da Milano Porta Garibaldi alle 13.47 e arrivo a Stradella alle 15.05): sono stati rotti diversi finestrini, mentre il treno percorreva la tratta fra Pavia e Stradella (Pavia); le corse 10474 (partenza da Stradella alle 16.55 e arrivo a Milano G.

Pirelli elle 18.13) e 10895 (partenza da Milano G. Pirelli 18.12 e arrivo Piacenza 19.23) sono state effettuate con bus sostitutivi.

L'altro atto vandalico ha interessato la corsa 10478 (partenza da Stradella 18.55 e arrivo a Milano G.Pirelli alle 20.13); prima della fermata di Broni (Pavia) sono stati rotti alcuni vetri di carrozze e sono stati rubati i martelletti frangivetro; anche in questo caso si è resa necessaria la sostituzione con bus della corsa 10483 (partenza da Milano G.

Pirelli 20.47 e arrivo a Piacenza 22.49). I convogli danneggiati sono stati condotti in deposito per la manutenzione.

In una nota Trenord ricorda che nel 2019 "ha registrato oltre 9.500 atti vandalici tra graffiti, sedili divelti e distrutti, martelletti frangivento rubati, tendine parasole rubate e strappate. Solo la rimozione dei graffiti nel 2019 ha raggiunto un costo di 1,5 milioni di euro". (ANSA).