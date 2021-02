Al Pirelli Hangar Bicocca Neïl Beloufa con'Digital Mourning'

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Pirelli Hangar Bicocca ospita la prima grande mostra personale in Italia dell'artista franco algerino Neïl Beloufa, che crea rappresentazioni vivide del mondo e dell'attualità attraverso film, video, installazioni e sculture. Dal 17 febbraio al 18 luglio 2021 lo spazio dello Shed di Pirelli Hangar Bicocca accoglie 'Digital Mourning', a cura di Roberta Tenconi, una complessa installazione multimediale che fornisce una retrospettiva sulla produzione video di Beloufa.

Il percorso è composto da un'ampia selezione di opere che ripercorrono la carriera dell'artista dagli esordi (con Kempinski, 2007) fino alle produzioni più recenti. Il lavoro di Neïl Beloufa, classe 1985, è fortemente influenzato dalla dimensione del web, dei videogames, della reality tv e della propaganda politica.

L'ambiente di 'Digital Mourning' è immersivo e i movimenti dello spettatore sono guidati dalle opere stesse che si accendono o spengono generando una coreografia. A dettare il ritmo del racconto ci sono poi delle voci narranti, i cosiddetti "Hosts" o "Ghosts, che si rivolgono a chi visita la mostra. In primavera Neïl Beloufa presenterà in città, a Milano, 'The Moral of the Story', progetto promosso da Fondazione Henraux che sarà composto da quattro installazioni inedite dell'artista esposte nell'anfiteatro dell'Apple Store in Piazza Liberty. (ANSA).