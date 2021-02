Vaccini, in Lombardia 12mila adesioni in 2 ore

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Sono 12.095 in poco più di due ore le adesioni raccolte sul portale messo a disposizione da Regione Lombardia per le vaccinazioni anti covid degli ultra ottantenni.

Di queste, 1.488 sono state effettuate tramite le farmacie e 88 dai medici di base. 114.000 sono gli utenti in coda. È quanto si apprende da una nota di Regione Lombardia.

Al momento si sta rilevando qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell'sms necessario alla validazione del numero di cellulare inserito; nell'attesa la sessione potrebbe scadere richiedendo un nuovo accesso.

Regione Lombardia ha già provveduto a contattare il gestore telefonico affinché la problematica venga risolta al più presto.

L'adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni, visto che l'ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati. La priorità sarà infatti data ai cittadini ultracentenari, che in Lombardia solo oltre 4.000, a scalare sarà il turno degli ultra novantenni fino ad arrivare fino ai nati nel 1941. (ANSA).