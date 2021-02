Serra con 950 piante di marijuana, arrestato

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Una serra, realizzata in un capannone industriale con 950 piante di marijuana, completa di impianto di illuminazione, riscaldamento e aerazione e oltre 15 chilogrammi della stessa sostanza sono stati trovati a Vigano di Gaggiano (Milano) dai carabinieri della Stazione di Rosate.

I militari hanno arrestato per coltivazione illecita di marijuana e detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti un 47enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Sua moglie è stata denunciata a piede libero. E' stata trovata droga anche in casa loro. (ANSA).