Picco di contagi nel Pavese, scuole chiuse a Mede

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Un impennata di contagi da Covid in breve tempo, quaranta in quattro giorni, senza apparenti collegamenti, con il sospetto che a causarli sia una variante: per questo il sindaco di Mede, nel Pavese, in accordo con l'Ats ha deciso la chiusura delle scuole fino al 24 febbraio.

"Ci sono analisi in corso - ha spiegato alla Provincia Pavese il sindaco Giorgio Guardamagna -, proprio per questo abbiamo deciso di ridurre al minimo le occasioni di contatto chiudendo le scuole del paese".

Sono 257 gli alunni delle primarie e 160 quelli delle medie che resteranno a casa anche oltre il ponte di Carnevale. Ma l'invito del sindaco è a restare a casa anche nei giorni del ponte. (ANSA).