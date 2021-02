Maestri di sci: "attendiamo doverosi ristori"

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - L'Associazione Maestri Sci Italiani esprime "sconcerto, incredulità e sgomento" alla notizia che, a poche ore dall'apertura prevista degli impianti di risalita precedentemente prevista nelle Regioni nella cosiddetta "zona gialla", è vietata l'attività agli sciatori amatoriali.

"Centinaia di professionisti della neve legati alla Scuola Italiana Sci si sono attrezzati e organizzati con il massimo rigore e pronti ad attenersi scrupolo ai Protocolli e Vademecum previsti, investendo risorse in una stagione già di per sé drammatica per il comparto, per essere comunque in pista alla riapertura prevista del 15 febbraio - spiega l'Amsi -. E, ora, ricevendo questa ennesima battuta d'arresto non ci sono parole per esprimere sgomento, delusione e preoccupazione del mondo dei maestri di sci".

Per il presidente nazionale, Maurizio Bonelli, "la decisione del Ministro della Salute per tempistica e modalità ci lascia esterrefatti! AMSI, l'Associazione Maestri Sci Italiani, si unisce al Collegio Maestri di Sci Italiani nel denunciare la completa mancanza di rispetto delle Istituzioni verso la nostra categoria e al mondo della montagna in generale". "La modalità e la tempistica di questo nuovo e ulteriore stop alla ripartenza dell'attività dei maestri di sci è un evidente segno di scarsissima attenzione verso 15.000 famiglie che vivono di questa attività e che sono ferme dal 10 marzo del 2020", aggiunge.

"Ora ci aspettiamo - concludono i maestri di sci - il giusto e doveroso ristoro dallo Stato" (ANSA).