COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Con 14.260 tamponi effettuati, sono 945 i nuovi casi positivi in Lombardia, con un tasso di positività al 6,6%. I decessi sono 35. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2) e negli altri reparti (+10).

Sul fronte vaccini, sembra reggere il sistema messo a punto da Regione Lombardia per gli ultra ottantenni. In due ore sono state 12.095 le adesioni raccolte sul portale messo a disposizione dalla Regione. Rallentamenti si sono registrati a causa della generazione, da parte del gestore telefonico, di un sms necessario per proseguire la procedura di registrazione.

Sono intanto iniziate nei padiglioni di Fiera Milano le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai farmacisti.

Un'impennata di contagi in breve tempo si è registrata nel pavese. Per questo il sindaco di Mede ha deciso la chiusura delle scuole fino al 24 febbraio. E a proposito di istituti scolastici, Regione Lombardia ha avviato il servizio di prenotazione dei tamponi antigenici per 1.345 tra scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale.

Per la prima volta domani, nel corso della seduta del Consiglio Regionale della Lombardia, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, saranno ricordati anche i medici, gli infermieri e i tecnici sanitari vittime della pandemia.

Sul versante economico, il presidente Attilio Fontana ha chiesto all'esecutivo guidato da Mario Draghi di valutare le preposto di Regione Lombardia, che "ha preparato il suo contributo in vista del Recovery Fund. Si tratta di una serie di progetti da 36 miliardi di euro, che il precedente governo non aveva nemmeno preso in considerazione. Se riparte la Lombardia - ha sottolineato Fontana - riparte l'intero Paese".

Infine, sul fronte dei controlli, è stato chiuso per cinque giorni il ristorante di Milano 'La Parrilla Mexicana': aperto anche di sera, offriva tamponi ai clienti, che potevano entrare solo se negativi. (ANSA).