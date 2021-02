Carnevale: favole di Rodari al citofono

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Per un pomeriggio, le favole di Rodari passeranno "dal telefono" al citofono: è l'iniziativa 'Ti suona una favola' pensata dal Comune di Castiglione Olona per venerdì 19 e sabato 20 febbraio in occasione del Carnevale 2021.

Tra le ore 16 e le 17.30 musicanti di storie si aggireranno per le vie di Castiglione Olona raccontando e musicando al citofono, di chi ne farà richiesta, alcuni tra i racconti più famosi dello scrittore per l'infanzia Gianni Rodari.

Per prenotare gratuitamente la propria favola basta telefonare al numero 349.3460686 indicando via, numero civico e cognome sul citofono e farsi trasportare dall'emozione. (ANSA).