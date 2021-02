A2a: compra impianti fotovoltaici in Italia per 205 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - A2a ha rilevato da Octopus Renewables un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici con una potenza nominale di 173 Mw per un corrispettivo di 205 milioni di euro. L'asset è il più grande portafoglio, senza incentivi GSE, di impianti in Italia, di cui 9 localizzati nel Lazio e 8 in Sardegna. L'operazione, che secondo l'amministratore delegato Renato Mazzoncini consolida "la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia", è soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto Golden Power. (ANSA).