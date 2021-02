Inter: Skriniar, contenti ma ora testa al derby

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Noi primi in classifica? Lavoriamo per questo, siamo contenti. Ora ci godiamo la vittoria e da domani iniziamo a preparare il derby". Lo ha detto Milan Skriniar, difensore dell'Inter, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio."Loro sono una buona squadra, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti di aver vinto per 3-1, anche se potevano segnare di più. Peccato per il gol subito", ha concluso. (ANSA).