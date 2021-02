Covid: salta fiera Patroni Brescia, prima volta dal dopoguerra

(ANSA) - BRESCIA, 14 FEB - Per la prima volta dal Dopoguerra domani a Brescia non ci sarà la fiera per i santi patroni Faustino e Giovita.

Il Comune di Brescia aveva già preso tempo fa la decisione di annullare totalmente l'appuntamento, impossibile da gestire con le norme anti covid.

Lo scorso anno erano state oltre 250mila le presenze tra le bancarelle allestire in centro città. (ANSA).