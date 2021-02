Basket: Milano travolge Pesaro, vince settima Coppa Italia

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - L'Ax Milano vince la Coppa Italia 2021, la settima della sua storia, battendo in finale la Carpegna Prosciutto Pesaro 87-59. Una partita senza storia: all'intervallo Milano è già sul 48-21 e toccherà fino a 38 punti di vantaggio. Per Milano è il secondo trofeo stagionale, dopo aver conquistato a settembre la Supercoppa. Per Messina è l'ottava Coppa Italia vinta in carriera. (ANSA).