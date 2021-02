Scritte antisemite in Giorno memoria, denunciati due minori

(ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - Due ragazzini sono stati denunciati per aver realizzato delle scritte antisemite il Giorno della memoria sui muri della scuola di Chiuduno dai carabinieri di Grumello del Monte e dalla polizia locale del paese. Le scritte erano state trovate il 28 gennaio scorso, giorno dopo quello della ricorrenza: con un pennarello avevano realizzato frasi antisemite contro gli ebrei e con riferimenti deliranti all'attentato dell'11 settembre.

Il sindaco Stefano Locatelli era stato molto duro: "Diamo cinque giorni di tempo a chi ha commesso questo gesto ignobile, vergognoso, delirante per presentarsi in Comune. Gli autori devono rendersi conto della gravità estrema delle loro azioni.

Non si costituissero, procederemo con l'identificazione scandagliando le immagini del nostro impianto di videosorveglianza".

E così è stato: grazie alle immagini delle telecamere, carabinieri e polizia locale sono risaliti ai due minori, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria minorile di Brescia per il reato di imbrattamento e deturpamento. (ANSA).