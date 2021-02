Minaccia con machete 4 persone in posteggio, preso

(ANSA) - MONZA, 13 FEB - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito quattro persone a scopo di rapina, ubriaco e armato di machete, nel parcheggio di un supermercato. E' accaduto giovedì sera a Monza ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

Le prime persone a trovarselo davanti appena posteggiata l'auto sono state madre e figlia, di 46 e 16 anni, che l'uomo ha minacciato per farsi consegnare denaro e portafogli sfondando il parabrezza della loro auto. Mentre madre e figlia pietrificate dalla paura armeggiavano con le borsette, il malvivente si è diretto verso due ventenni, fratello e sorella, che ha minacciato sempre con il machete, riuscendo a farsi consegnare soldi, cellulare e auto. Grazie alla chiamata delle prime due donne però, i carabinieri sono arrivati pochi istanti dopo, e lo hanno bloccato. Tra i suoi precedenti penali anche il coinvolgimento in un omicidio a Bergamo. E' risultato positivo all'etilometro con valori tre volte oltre in consentito. E' stato portato prima in ospedale per dei controlli e poi in carcere. (ANSA).