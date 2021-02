Maxitamponamento sulla A4 nel Milanese, grave donna

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - E' stata intubata e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano una donna di 31 anni rimasta coinvolta in un maxitamponamento questo pomeriggio sulla A4 all'altezza di Trezzo d'Adda in direzione di Milano.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze. Una ragazzina di 15 anni è stata portata all'ospedale di Vimercate, un altro ferito al San Gerardo di Monza, entrambi in codice giallo, dunque non in pericolo di vita, mentre altre 7 persone hanno rifiutato il trasporto. (ANSA).