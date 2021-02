Incendi: in fumo canile, tanti si offrono ospitare animali

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - L'incendio alla pensione per cani 'Amici per un pelo' di Olgiate Comasco, che da anni si dedica al recupero dei cani dai canili del centro sud, è scoppiato poco prima di mezzogiorno e sono già decine gli animalisti e i comuni cittadini della zona che si sono offerti di prendersi cura degli animali scampati alle fiamme e rimasti senza 'casa'.

Pare che nessun cagnolino tra quelli ospitati sia perito nel rogo, piuttosto esteso, tanto che sono dovuti intervenire diversi mezzi dei vigili del fuoco per domarlo. (ANSA).