Gilet arancioni in piazza a Milano contro restrizioni

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - I Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, sono tornati in piazza Duomo a Milano contro le restrizioni imposte dal governo per contenere il contagio da Covid. In piazza con l'ex generale, che si è presentato rigorosamente senza mascherina c'erano poche decine di persone, oltre a qualche passante incuriosito dal comizio. "Riteniamo che i lockdown siano inutili e irragionevoli - ha spiegato Pappalardo -, il Covid esiste e noi non siamo negazionisti ma non è tale da raggiungere livelli di pandemia che impedisca alla gente di lavorare, con l'economia italiana al tracollo. Abbiamo il numero di morti più elevato al mondo e significa che i lockdown non funzionano".

Riguardo al nuovo governo Pappalardo ha spiegato che "Draghi è competente e non potrà sbagliare, non potrà dire come Di Maio 'non sapevo niente' - ha concluso -. Se sbaglia gli punteremo il dito contro. I gilet arancioni oggi sono l'unico movimento davvero all'opposizione". Tra i pochi manifestanti c'è anche chi non indossa la mascherina. "Sono pericolose - ha concluso Pappalardo - non proteggono e bisogna essere liberi di agire e di decidere se indossarle". (ANSA).