COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La variante inglese è arrivata anche a Pavia: i primi due casi sono stati identificati nel laboratorio di Virologia molecolare dell'ospedale San Matteo, diretto dal professor Fausto Baldanti.

I due casi sono collegati al focolaio registrato nei giorni scorsi a Bollate (Milano), dove sono state chiuse tre scuole. Si tratta di due persone residenti a Pavia, che sono state subito poste in isolamento.

Ieri in Regione sono stati effettuati 40.978 tamponi effettuati andando a scoprire 2.277 nuovi casi positivi, con una percentuale del 5.5%.

Resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati: sono 365 in terapia intensiva (sei più di ieri) e 3.574 negli altri reparti (nove in meno). Sono invece 61 i decessi, per un totale di 27.760 da inizio pandemia.

Fra le province, sono stati segnalati 571 casi a Milano, di cui 254 in città, 481 a Brescia, 209 a Monza, 184 a Varese, 177 a Como, 172 a Bergamo, 128 a Pavia.

Contro le restrizioni imposte dal covid sono tornati in piazza Duomo, nel pomeriggio, i Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo. In piazza con l'ex generale, che si è presentato rigorosamente senza mascherina, c'erano poche decine di persone, oltre a qualche passante incuriosito dal comizio.

Proprio per il mancato rispetto delle norme anticovid sono oltre 40 le persone multate ieri a Milano in locali aperti fuori orario con i clienti seduti al tavolo. (ANSA).