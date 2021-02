Calcio: Milan, Rebic out per trauma tendine rotuleo

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Forfait per il Milan impegnato questa sera contro lo Spezia: Ante Rebic non sarà in panchina per trauma al tendine rotuleo sinistro a causa di una botta presa nell'allenamento di ieri. Lo rende noto il Milan. In campo quindi Leao, con Calhanoglu e Saelemaekers, a supporto di Ibrahimovic. Tornano poi titolari Kjaer in difesa e Bennacer in mediana. (ANSA).