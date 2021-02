Sci: 'Ski in the city' porta pista di 30 metri a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Si è svolta questa mattina la presentazione di "Ski in the city", l'iniziativa promossa dalla Bes, la Bilingual European School di Milano, e dalla Baps, la British American Pre-School: a Milano ci sarà una vera e propria pista da sci lunga 30 metri e larga 10 con pendenza del 10%. Il sistema in materiale sintetico firmato da Neveplast permetterà di simulare la sciata sulla neve naturale.

Ospite d'eccezione Giorgio Rocca, ex campione di sci, che dopo aver presentato il progetto ha tenuto una lezione di sci con gli studenti della scuola.

"Spero - ha detto Rocca - che questo sia soltanto il primo di tanti altri e che sia utile a diffondere la cultura dello sci in città. In avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedrei bene un villaggio della neve, con piste di varia dimensione e difficoltà, aperte tutto l'anno, in centro città".

"L'idea è nata dal fondatore della scuola che voleva offrire agli studenti l'opportunità di fare sport anche in un momento come questo in cui a causa della pandemia è fortemente compromesso" ha detto Mauro Spicci, direttore della Bes.

La pista sarà attiva fino alla primavera e sarà aperta anche a genitori e studenti che vorranno visitare la scuola. (ANSA).