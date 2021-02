Partecipano a rissa, per quattro 'Daspo Willy' a Como

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Quattro giovani sono stati denunciati e raggiunti da Daspo Urbano aggravato dalla norme conosciute come "Daspo Willy", - ispirate agli eventi di Colleferro (Roma) dello scorso settembre, dove fu ucciso il 22enne Willy Monteiro - per una rissa di cui erano resi protagonisti in Piazza Volta, a Como.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 6 febbraio, quando gli agenti della Questura hanno sorpreso i quattro, tutti italiani, di cui uno di 17 anni, che avevano appena partecipato a una rissa.

Accompagnati in Questura due (tra cui il minore), residenti in città, sono risultati incensurati, mentre un altro aveva diversi procedimenti penali e di polizia, oltre a un avviso orale emesso l'anno scorso dal questore di Como.

I quattro sono stati denunciati per rissa, oltre ad essere sanzionati per ubriachezza molesta e per la normativa anticovid.

Per via del cosiddetto Daspo Willy ai quattro giovani sarà vietato per due anni di accedere a tutti i locali in piazza Volta e nelle vie vicine oltre che di stazionare in prossimità degli stessi locali.

Se dovessero violare i provvedimenti scatterebbe la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni, oltre ad una multa che va dagli 8000 ai 20.000 euro. (ANSA).