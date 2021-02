Hazard verso il recupero, l'Atalanta nel mirino

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Fino ad alcuni giorni fa il suo recupero sembrava pressoché impossibile, oggi lo è di meno.

Almeno secondo quando riporta il quotidiano Marca, che parla di un tentativo disperato da parte del Real Madrid di avere a disposizione Eden Hazard per la partita contro l'Atalanta, valida per gli ottavi di Champions (andata il 24 febbraio a Bergamo, ritorno a Madrid il 16 marzo).

Una settimana fa al fantasista belga è stato diagnosticato un grave problema del retto anteriore della gamba sinistra che, secondo i medici, può comunque guarire in tempo prima del ritorno della Champions. Il rientro di Hazard era previsto dopo sei settimane dall'infortunio, ma potrebbe volerci meno tempo per rivederlo in campo, perché il recupero procede più che bene.

Ovviamente il belga, falcidiato dagli infortuni da quando è arrivato a Madrid - al punto che si è parlato anche di un ritorno al Chelsea - ci tiene a guarire bene prima di rimettersi a disposizione dell'allenatore Zinedine Zidane. (ANSA).