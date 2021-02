Fila compie 110 anni con collezione di Katie Grant

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il marchio di sportswear Fila spegne 110 candeline nel 2021. Per celebrare l'anniversario l'azienda di proprietà coreana, lancia una collaborazione con la stylist britannica, direttrice creativa e fondatrice di The Perfect Magazine, Katie Grand. La partnership metterà in luce la storia e il futuro del primo marchio globale d'abbigliamento sportivo nato in Italia. Grand rileggerà gli archivi e la collezione anniversario sfilerà a Milano durante la Fashion week.

Fila nasce nel 1911 come azienda di famiglia, a Coggiola, piccolo borgo sulle colline piemontesi. Agli esordi produceva tessuti e biancheria intima di alta gamma, ma con il tempo l'azienda di famiglia cominciò a produrre sportswear. Enrico Frachey è stato l'ad la cui intraprendenza ha dato il via al successo mondiale. L'evoluzione dell'abbigliamento sportivo del marchio è iniziato nel 1972, con il tennis. Fila è stata la prima azienda a portare il colore su un campo da tennis. Tante le collaborazioni con gli sportivi. Insieme a Bjorn Borg, ha contribuito a cambiare il modo in cui il mondo guardava alla moda sul campo da tennis. Nel 1978, Reinhold Messner ha raggiunto la vetta del Monte Everest indossando capi da montagna Fila hi-tech. Ha disceso le piste con Ingemar Stenmark nella sua corsa per la Garmisch Cup 1976, ha sciato sulle piste italiane con Alberto Tomba e ha accompagnato Monica Seles e Grant Hill nelle loro vittorie di tennis e basket. "Un grande spirito d'innovazione - afferma l'imprenditore coreano Gene Yoon, global chairman, che ha acquisito l'azienda nel 2007 mentre era sull'orlo del collasso, e come lui stesso rivela nelle sua biografia "rimettendo in piedi un gigante caduto". - ha guidato Fila negli ultimi 110 anni". (ANSA).