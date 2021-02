FdI, gazebo a Milano per no a Draghi

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Fratelli d'Italia spiegherà ai propri elettori i motivi del loro no al governo di Mario Draghi con la presenza di gazebo durante il fine settimana a Milano .

"La nostra non è una questione personale nei confronti di Draghi, che è orgoglio per tutti noi italiani per la sua competenza - ha spiegato la senatrice e coordinatrice lombarda del partito, Daniela Santanchè, durante un punto stampa -. Ma questo non è sufficiente perché la maggioranza che sostiene il suo governo è per la gran parte quella di prima e noi crediamo che la coerenza e la parola data agli elettori non sia cosa da poco. Abbiamo detto mai con il Pd e con i 5 stelle e la nostra posizione è di rispetto degli elettori". Giorgia Meloni "ha detto che siamo pronti per dare una mano all'Italia - ha aggiunto -, quando il governo farà provvedimenti che servono a imprenditori, commercianti famiglie, a chi è più colpito dalla crisi, noi voteremo a favore come abbiamo già fatto con il governo giallo verde e giallo rosso". (ANSA).