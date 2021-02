Covid:sindacati Milano,focolaio a scuola

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Diverse lavoratrici ci segnalano l'insorgenza di un focolaio nella scuola di via Lope De Vega, nel quartiere della Barona". Lo segnalano in una nota i sindacati del Comune di Milano, Stefano Mansi di Rsu e Gianluca Cangini di Rls. La struttura ospita Nido, Primavera e Scuola dell'Infanzia con la presenza di oltre 150 bambini.

"Il mancato isolamento di alcune educatrici sintomatiche la scorsa settimana, la mancata modifica dell'elevato rapporto numerico, fino a 24 bambini per sezione, la decisione di aumentare l'assembramento in sezione con diversi nuovi ingressi di bimbi verificatisi nelle ultime settimane, e la mancata effettuazione di uno screening con tamponi a tutte le educatrici presenti, ha provocato il contagio di ben 8 educatrici tra cui 2 risulterebbero ricoverate in ospedale", hanno aggiunto i sindacati che chiedono la "immediata chiusura di tutta la scuola con comunicazione a tutti i lavoratori e i genitori della necessità di procedere a tamponi per conoscere la propria situazione riguardo al virus". (ANSA).