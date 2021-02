COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Sono 2.526 (di cui 106 'debolmente positivi') i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 38.465 tamponi effettuati (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 359 (-9) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 3.583 (+33). I morti sono stati 47.

Le varianti del Covid-19 sono presenti in Lombardia nel 30% dei tamponi positivi e potrebbero arrivare nelle prossime settimane al 60/80%. Lo ha spiegato in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, la quale però ha detto che questa circostanza "non deve allarmare i cittadini poiché le consolidate abitudini di prevenzione e protezione anti-Covid risultano sempre efficaci".

Dopo la scuola di Bollate, un altro focolaio di Covid potrebbe essere scoppiato nella scuola di via Lope De Vega, nel quartiere della Barona. Lo hanno segnalato i sindacati del Comune di Milano, Stefano Mansi di Rsu e Gianluca Cangini di Rls. La struttura ospita Nido, Primavera e Scuola dell'Infanzia con la presenza di oltre 150 bambini. Al momento sono 8 le educatrici contagiate, di cui due risulterebbero ricoverate in ospedale. I sindacati chiedono l' "immediata chiusura di tutta la scuola con comunicazione a tutti i lavoratori e i genitori della necessità di procedere a tamponi per conoscere la propria situazione riguardo al virus".

Ad oggi - secondo il Comune di Milano - sono 21, su un totale di 1.155, le sezioni chiuse nelle scuole d'infanzia di Milano su disposizione di Ats per l'emergere di uno o più casi di positività, per un totale di 43 positivi, di cui 24 bambini, 18 educatori e 1 operatore di segreteria, su oltre 3.000 educatori e 30 mila bambini accolti nei servizi. (ANSA).