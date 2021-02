Carnevale: sequestro maschere irregolari

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Sono oltre 20.000 i pezzi potenzialmente pericolosi trovati dalla Guardia di Finanza di Como, in occasione del Carnevale. La Gdf è intervenuta in un emporio di Montano Lucino (Como), dove sono stati sequestrati giocattoli e articoli carnevaleschi.

destinati anche ai minorenni (in particolare maschere, parrucche e costumi di carnevale) risultati privi del marchio CE, nonché prodotti ad uso domestico, tra cui profumatori d'ambiente e candele profumate, privi delle dovute indicazioni di provenienza e delle istruzioni per l'uso.

Al termine delle ispezioni il titolare dell'impresa sottoposta a controllo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como e Lecco, per l'applicazione delle sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro. (ANSA).