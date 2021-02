Scuola: il museo entra in classe a Lecco

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - In un periodo nel quale gli istituti scolastici non possono programmare uscite e visite guidate, il museo entra in classe virtualmente, grazie al progetto "Operazione mostro. Ubu e i mostri danzanti" del Sistema Museale Urbano Lecchese.

Si tratta di un laboratorio didattico gratuito da remoto pensato per le scuole primarie, attraverso il quale verranno presentate ai bambini nuova modalità di fruizione delle opere della Galleria d'Arte contemporanea di Palazzo delle Paure.

"Gli incontri con l'arte del Si.M.U.L. - spiega l'assessore alla cultura del Comune Simona Piazza - intendono offrire, anche in questa fase, la possibilità per gli alunni delle scuole di Lecco di usufruire della didattica museale che da tanti anni accompagna, nella crescita e nella formazione, gli studenti del nostro territorio". (ANSA).