Milan vuole riempire virtualmente San Siro per derby

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il derby di Milano con San Siro virtualmente pieno di tifosi rossoneri: è l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della sfida contro l'Inter di domenica prossima. Le porte saranno chiuse, lo stadio resterà vuoto, senza la passione dei tifosi ma il club rossonero chiama a raccolta i suoi 500 milioni di supporters nel mondo con "Derby Together" dando la possibilità di acquistare 'virtualmente' i tagliandi, partecipare ad un concorso a premi e fare beneficenza. Il ricavato sarà infatti utilizzato da Fondazione Milan nel progetto 'Assist' a sostegno delle fasce più fragili colpite dall'impatto sociale ed economico in questi mesi sconvolti dal Covid. "L'iniziativa Derby Together - spiega il presidente onorario del club Franco Baresi nel comunicato del Milan - è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del Derby ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia.

Il calcio è un gioco di squadra e il Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo". I tifosi, registrandosi a MyMilan, potranno scegliere settore, fila e posto da acquistare, per poi ricevere a casa l'esclusivo Derby Pack composto da un biglietto commemorativo personalizzato in formato digitale, una lettera di ringraziamento e un portachiavi in edizione speciale. Dall'11 al 22 febbraio ci sarà poi il concorso con in palio duecento premi tra cui maglie indossate dai calciatori rossoneri durante Milan-Inter, un volo per Dubai offerto da Emirates, Gift Card Puma, Meet&Greet virtuali con le Glorie rossonere e moltissime altre iniziative. (ANSA).