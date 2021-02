Leonardo: commesse Sea e Sacbo per scali di Malpensa e Bergamo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Leonardo "consolida la sua presenza nel settore aeroportuale con la firma di importanti contratti con Sea e Sacbo", le società di gestione degli aeroporti di Malpensa e di Bergamo.

L'hub di Milano Malpensa- spiega l'azienda - "ha selezionato Leonardo per un nuovo impianto di smistamento bagagli che andrà a sostituire in gran parte quello esistente", ccon "due smistatrici cross-belt Multisorting Baggage Handling System, circa due chilometri e mezzo di nastri e altri meccanismi di trasporto". Sea "ha affidato a Leonardo anche la realizzazione di un sistema di sorveglianza per supportare le operazioni aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa, in particolare per il controllo di aeromobili e veicoli presenti in area di manovra.

"Anche l'hub di Milano Bergamo ha adottato la tecnologia di Leonardo per adeguare l'impianto di gestione bagagli allo standard '3 Ecac'. Il nuovo sistema sarà costituito da una smistatrice cross-belt MBHS di Leonardo". (ANSA).