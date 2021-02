Droga: cocaina 'da asporto' al bar a Monza

(ANSA) - MONZA, 11 FEB - Cocaina "da asporto" insieme a caffè e panini, è quanto vendeva un barista a Monza, arrestato ieri dai carabinieri.

L'uomo, 40 enne di origini albanesi, è emerso dalle indagini dei militari, aveva un giro di clienti affezionati a cui vendeva cocaina insieme all'ordinazione, il tutto su prenotazione telefonica, sfruttando la modalità di ordinazione e ritiro nata per supportare gli esercizi commerciali consentita in emergenza covid.

Quando i carabinieri sono arrivati nel suo locale, hanno trovato dieci dosi di polvere bianca nascoste dietro al bancone.

In un locale di servizio ne aveva nascosti circa due chilogrammi, oltre a 5 mila euro in contanti. E' stato portato in carcere a Monza. (ANSA).