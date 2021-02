Delpini: 'Un malato ha bisogno dell'amicizia come dell'aria'

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Un malato è come una persona imprigionata: ha bisogno dell'amicizia come dell'aria" ha detto l'arcivescovo Mario Delpini, che questa mattina ha presieduto la liturgia della Parola al Santuario diocesano Beato don Carlo Gnocchi e nel pomeriggio ha celebrato Messa nella Basilica di Santa Maria di Lourdes a Milano, nella XXIX Giornata mondiale del malato.

"Nella città delle apparenze, nella città delle solitudini, nella città degli scarti - ha detto nell'omelia di questo pomeriggio - nella città dei potenti si diffonde oggi come una musica lieta il cantico di Maria", "che contempla quello che vale e se ne rallegra".

"Non l'efficienza, la capacità di fare, di fare bene, di fare in fretta". Nemmeno "la ricchezza, il poter fare, andare, comprare, mostrare i segni di quanto uno possiede". Nemmeno "il potere, quello di dare valore o toglierlo a una persona, a un gruppo, a una iniziativa" perché "Maria - ha detto Delpini - rivela che ciò che rende superbi e prepotenti è destinato a finire nel niente. Quello che vale, quello che realmente conta, quello che dà veri motivi per cantare è lo sguardo di Dio, è l'opera di Dio, è la benedizione di Dio". (ANSA).