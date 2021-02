COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Sono 2.434 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 41.935 tamponi, con un rapporto del 5,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e negli altri reparti (-14). Le vittime sono 54.

Preoccupa il focolaio esploso in una scuola a Bollate, nel milanese. Dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Ospiate (una frazione di Bollate), è emersa la presenza della variante "inglese" del Covid 19. Lo ha reso noto il sindaco Francesco Vassallo. "Sono preoccupato - ha detto il primo cittadino - ma mi affido all'Ats". Sospese le lezioni in presenza con l'attivazione della Didattica a distanza.

Cresce però la voglia di tornare a una vita più o meno normale. Come ha ricordato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "riaprono in sicurezza gli impianti di risalita anche per gli sciatori amatoriali. Seggiovie al 100%, funivie e cabinovie con capienza ridotta al 30% per i grandi impianti, 50% per i piccoli impianti, oltre a un numero giornaliero limitato di skipass, definito in base alla capienza dei comprensori per evitare assembramenti. Obbligatorio anche l'uso della mascherina".

E oggi sono riprese anche le visite turistiche nel complesso museale del Duomo di Milano che erano state bloccate il 5 novembre. Fra i 'turisti' arrivati a visitare la cattedrale, anche Gerri Scotti. "Che questa - ha detto il presentatore - sia una giornata di rinascita, non solo per Milano ma per tutta l'Italia"".

Infine Regione Lombardia ha inviato oggi una lettera indirizzata al presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, e al ministero delle Politiche Agricole, per chiedere lo sblocco immediato dei pagamenti del Fondo Ristorazione di 600 milioni di euro ad oggi ancora non disponibile. (ANSA).