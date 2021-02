Covid: Cardiocenter De Gasperis, si guarda al dopo

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Al Cardiocenter De Gasperis dell'ospedale milanese Niguarda si lavora per tornare alla normalità nonostante il Covid. Un obiettivo concreto e vitale per chi ha subito un evento acuto, dallo scompenso all'infarto, e necessita ad esempio della cardiologia riabilitativa, sottolinea la struttura.

"Il ritorno alla normalità è ben più che un auspicio - commenta Benito Benedini, presidente della Fondazione De Gasperis - e il dipartimento cardiotoracovascolare del grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano non ha mai smesso di lavorare per assicurarlo, e noi lo sosteniamo con le nostre campagne di fund raising". Salvatore Riccobono, referente della riabilitazione ambulatoriale cardiologica, la pandemia da SarsCov-2 ha condizionato anche quest'ambito e in molti casi ha determinato la totale sospensione dell'intervento cardioriabilitativo, mentre in altri casi ha causato un forte ridimensionamento dell'attività e spesso ha condotto alla totale riconversione delle unità di cardiologia riabilitativa in strutture Covid o post-Covid. "Le conseguenze sul piano sanitario - ricorda Riccobono - sono importanti. Il minor numero di ricoveri registrato specie nelle prime fasi delle ondate pandemiche nelle strutture per acuti e l'esigenza di ridurre il rischio di contagio legato alla permanenza in una struttura di ricovero o comunque di comunità.

Anche per i pazienti che in questi mesi accedevano alla cardiologia riabilitativa le possibilità di intervento sono state fortemente condizionate; inoltre, è venuto a mancare in molti casi il follow up, il controllo, successivo alla fase attiva di cardiologia riabilitativa; l'efficacia complessiva dell'intervento di cardiologia riabilitativa si è di conseguenza ridotta, sia in termini di numero di pazienti trattati che in termini di outcome, di risultato". (ANSA).