Covid: 2.434 i nuovi positivi, 54 i decessi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Sono 2.434 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 41.935 tamponi, con un rapporto del 5,8%. Diminuiscono di 3 i ricoverati nelle terapie intensive e di 14 quelli negli altri reparti. I guariti o dimessi sono 1.981, le vittime 54.

A Brescia sono 795 i nuovi casi, a Milano 606, di cui 251 in città, a Bergamo 197, a Monza e in Brianza 145. (ANSA).