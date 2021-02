Bonucci 'Napoli non è in crisi, noi obbligati a vincere'

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "A Napoli dovremo avere attenzione su tutti i particolari, abbiamo l'obbligo di vincere": il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, gioca in anticipo la sfida del Diego Armando Maradona in programma sabato.

"Non credo siano una squadra in crisi, hanno avuto difficoltà e avranno delle assenze - aggiunge il difensore bianconero a Sky - ma penso che giocheranno con Osimhen, dunque, dovremo stare attenti perché attaccheranno maggiormente la profondità".

"Dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter è scattato qualcosa e questo fa ben sperare, non sarà facile affrontare l'Atalanta in finale di Coppa Italia - dice -: i bergamaschi da diversi anni sono una delle migliori squadre italiane e lo hanno dimostrato anche in Europa, ma noi vogliamo portare a casa il trofeo".