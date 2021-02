Basket: Nba; Gallinari primo azzurro a superare 10mila punti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Danilo Gallinari è il primo giocatore italiano a superare la soglia dei 10mila punti in Nba. Il record dell'azzurro è arrivato stanotte, durante la gara fra Dallas e Atlanta. La formazione di Gallinari è stata battuta 118-117 alla fine di una partita combattuta, che peraltro ha condotto per larga parte in vantaggio. E proprio il campione lodigiano ha avuto in mano il pallone per ribaltare il risultato a pochi secondi dalla fine, senza riuscirci. Ma con i suoi 11 punti di personale il giocatore degli Hawks ha raggiunto la soglia fortemente simbolica dei 10mila punti in carriera nel torneo del grande basket, risultato mai raggiunto finora da altri azzurri.

Il turno di questa notte ha riservato tante emozioni. Ad esempio quella di segnare 47 punti, sbagliare alla sirena il canestro del sorpasso e tornare a casa sconfitti 125-124: è quanto accaduto al fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo e ai suoi Bucks, secondi in classifica a est, beffati dai Suns che hanno così messo nel carniere la quarta vittoria consecutiva e interrotto la striscia positiva di Milwaukee che andava avanti da cinque gare. Nella sua splendida partita, finita però male, Antetokounmpo ha messo il suo sigillo anche su 11 rimbalzi e 5 assist. Ma non è servito.

Nelle altre sfide di questo turno, spicca la terza vittoria di fila al supplementare per i Lakers, con Lebron James ancora una volta determinante: sua la palla rubata a pochi secondi dalla fine per il canestro che ha dato il successo ai californiani per 114-113 contro Oklahoma. Turno positivo anche per i Clippers, terzi in classifica a ovest proprio dietro i Lakers, vittoriosi su Minnesota per 119-112. Da segnalare il pesante ko dei Cavs con Denver, per 133-95, e il successo dei Nets su Indiana per 104-94.

In classifica, a est ci sono in vetta i Sixers, a ovest Utah Jazz.