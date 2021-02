A Milano da ex gasometro centro innovazione Politecnico

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - A Milano nascerà una nuova area universitaria del Politecnico dedicata all'innovazione e al benessere immersa in 215.000 metri quadrati di verde. Questo avverrà grazie alla riqualificazione dell'area ex industriale abbandonata da anni della Goccia alla Bovisa, che un tempo ospitava L'Union des Gaz. La convenzione quadro per lo sviluppo dell'area tra il Comune di Milano e il Politecnico è stata presentata nel corso di una conferenza stampa online. Il Politecnico amplierà la sua presenza in Bovisa con un investimento di circa 100 milioni di euro che permetterà di realizzare un nuovo hub di innovazione e uno dedicato allo sport e al benessere attraverso la riqualificazione dei due gasometri presenti nell'area.

"I gasometri, che sono un'icona industriale, diventeranno grazie alla rifunzionalizzazione due grandi aree - ha spiegato il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta -. Una dedicata a innovazione, giovani, alle startup, ne vorremmo portare lì 200. L'altro gasometro sarà dedicato al benessere e allo sport e sarà aperto al territorio". Inoltre ci sarà un grande parco e "sarà il primo tassello che vedremo, spero che già entro il 2021 lo consegneremo completato - ha aggiunto -, per i due gasometri l'ipotesi è di avviare i lavori entro il 2021".

"Nuovi parchi, residenze per studenti, ricerca e innovazione: l'accordo con il Politecnico ci permetterà di operare nell'area Bovisa-Goccia una importante riqualificazione", ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. (ANSA).