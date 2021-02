Vaccini: in Lombardia al via il 18 febbraio per gli over 80

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Inizieranno giovedì 18 febbraio in Lombardia le vaccinazioni anticovid per gli Over 80 e da lunedì si potrà dare l'adesione dal proprio medico, in farmacia o online sul portale vaccinazionicovid.servizirl.it.

In una lettera aperta, che sarà trasmessa in tv, radio, attraverso i canali di informazione, sui social e anche nelle farmacie e nei supermercati, il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Letizia Moratti invitano ad aderire perché "più siamo, prima vinciamo".

Per dare il benestare "sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso". "In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la somministrazione". Per avere informazioni è possibile telefonare dalle 13 del 13 febbraio al numero verde gratuito 800.89.45.45. (ANSA).