Giocano a calcetto, sanzionati 19 ragazzi nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 10 FEB - Hanno giocato a calcetto in due campi coperti di un centro sportivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina: un'attività al momento vietata dalle norme presenti nell'ultimo Dpcm per limitare la diffusione del Covid-19.

Per questo, diciannove ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, residenti nei comuni di Garlasco (Pavia), Dorno (Pavia) e Ferrera Erbognone (Pavia), sono stati sanzionati dai carabinieri, che hanno interrotto le partite in corso. La sanzione è stata comminata anche al gestore della struttura. Del fatto è stata informata la Prefettura di Pavia. (ANSA).