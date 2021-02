Covid: Lombardia, 128 casi di varianti, quasi tutte inglesi

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - In Lombardia sono finora stati accertati 128 casi di varianti del Covid-19. Si tratta quasi esclusivamente di paziente colpiti dalla cosiddetta "variante inglese" (126), in un caso si tratta della "variante brasiliana", mentre in un altro non è ancora chiaro se si tratti o meno della variante "sudafricana". Lo ha detto il direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Marco, Trivelli, in occasione di un'audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale.

"Si tratta di un dato di grande attenzione, bisogna prendere atto che queste varianti si stanno diffondendo e che il loro indice di trasmissibilità è superiore al Covid che abbiamo finora conosciuto - ha aggiunto -, per questo oggi abbiamo emanato una circolare con cui invitiamo le Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi, quelli indicati dal ministero nella sua circolare del 31 gennaio".

Trivelli ha inoltre annunciato l'intenzione della Regione di aumentare l'attività di testing con tampone antigenico nelle scuole, per le quali potrebbe esserci un provvedimento ad hoc la prossima settimana.

Per quanto riguarda invece, un ipotetico ricorso alla zona rossa nelle aree in cui dovessero verificarsi dei focolai, Trivelli ha spiegato che la Commissione dati che si è riunita la settimana scorsa non ha ritenuto necessario o opportuno questo tipo di chiusure. Nel caso di Corzano, in provincia di Brescia, ad esempio, l'andamento dei contagi era decrescente e altre zone che sono state prese in considerazione non mostravano gli estremi per una zona rossa". (ANSA).