COVID: Il punto in Lombardia

La Lombardia accelera sui vaccini: "Prende il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone 'over 80'" hanno annunciato in una lettera aperta il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Letizia Moratti.

Una vera corsa alla vaccinazione, mentre in Lombardia sono 1.849 i nuovi positivi a fronte di 36.317 tamponi effettuati, con un rapporto del 5%. Crescono di 8 i ricoveri in terapia intensiva, che sono 371, e di 11 quelli in altri reparti, arrivati a 3.564. E sono 39 i decessi, per un totale da inizio pandemia di 27.598.

In Regione - come ha detto il direttore generale Welfare Marco Trivelli - sono finora stati accertati 128 casi di varianti del Covid-19. Si tratta quasi esclusivamente di paziente colpiti dalla cosiddetta "variante inglese" (126), in un caso si tratta della "variante brasiliana", mentre in un altro non è ancora chiaro se si tratti o meno della variante "sudafricana". "Per questo - ha aggiunto - oggi abbiamo emanato una circolare con cui invitiamo le Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi, quelli indicati dal ministero nella sua circolare del 31 gennaio".

Trivelli ha inoltre annunciato l'intenzione della Regione di aumentare l'attività di testing con tampone antigenico nelle scuole, per le quali potrebbe esserci un provvedimento ad hoc la prossima settimana.

Mentre il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco promuove l'indicazione di Draghi di vaccinare in via prioritaria gli insegnanti e effettuare tamponi rapidi tra i ragazzi, perché "focolai ci sono anche a scuola, anche se sono legati a trasporti e spostamenti", 19 ragazzi sono stati sanzionati dai carabinieri perché hanno giocato a calcetto in due campi coperti di un centro sportivo di Garlasco (Pavia): un'attività vietata dall'ultimo Dpcm. Dal prossimo 15 febbraio in Lombardia potranno invece riaprire gli impianti sciistici.

L'ordinanza firmata oggi da Fontana prevede che in ogni stazione sciistica il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti.

