Cosmetica: pesa il Covid, per settore -12,8% fatturato

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Nel 2020, segnato dall'emergenza pandemica, il settore della cosmetica ha registrato un calo di fatturato globale del 12,8%. L'export ha chiuso con -16,5% e il mercato interno con -9,6%. Per quanto riguarda i canali professionali i più penalizzati, causa anche le chiusure per il lockdown, sono stati quelli legati all'estetica (-30,5%), delle acconciature (-28,5%). Le vendite in profumeria hanno registrato un -27% e in erboristeria -26%. Sono i dati che emergono dall'Indagine congiunturale (preconsuntivi secondo semestre 2020 e previsioni primi sei mesi del 2021) presentata oggi in un webinar dal Centro Studi di Cosmetica Italia.

I segni negativi descrivono comunque, è stato sottolineato, anche "la reattività di un comparto che, a cavallo dei due principali picchi epidemici, ha saputo reagire, consegnando saldi finali meno critici di quanto previsto". L'83% degli operatori è convinto che la ripresa è già in corso o comunque inizierà entro l'anno. "Le prospettive di ripresa sono legate alla natura anticiclica del comparto, ma il percorso richiederà più tempo del previsto e credo torneremo ai valori del 2019 non prima del 2022 - ha detto Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia - Le imprese sentono la spinta alla ripartenza, però a solide condizioni, con un piano governativo capace di affiancarle, anche in termini di promozione del Made in Italy, innovazione, digitalizzazione e sviluppo sui mercati esteri". Ma la pandemia, secondo il presidente, ha comunque "verosimilmente accelerato" fenomeni che comunque si sarebbero concretizzati, come il cambiamento dei modelli di comportamento, la ridefinizione degli equilibri internazionali e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni personali. Lo dimostrano, tra l'altro, i dati positivi dell'e-commerce (+42% rispetto al 2019) e il +6,1% delle esportazioni verso la Cina.

