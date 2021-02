Coppa Italia: 3-1 al Napoli, l'Atalanta in finale

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Atalanta batte Napoli 3-1 (2-0) nella semifinale di ritorno della Coppa Italia disputata sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. In finale i bergamaschi affronteranno la Juventus. I gol: nel primo tempo Duvan Zapata al 10' e Pessina al 16' per i padroni di casa; nel secondo tempo Lozano all'8' per i campani e Pessina al 33' per i bergamaschi.

