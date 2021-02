Casa: il superbonus spiegato da 'Geometra è di casa'

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Per dare informazioni complete ed esaustive sul Superbonus per la casa riparte il 'Geometra è di casa edizione online', l'iniziativa del Collegio Geometri di Milano giunta alla terza edizione, nata per fornire una prima consulenza gratuita.

Geometri professionisti iscritti all'albo - viene spiegato in una nota - sono a disposizione di tutti coloro che vogliono approfondire non solo il Superbonus, ma tutte le opportunità di incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo legati alla abitazione.

Nel Decreto Rilancio è stato rafforzato e confermato il cosiddetto Superbonus 110%, agevolazione pensata per realizzare interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, che verranno effettuati dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Può essere utilizzato per gli interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio o dell'unità abitativa e permettere un miglioramento di due classi energetiche.

Per richiedere una consulenza si può entrare nel sito del Collegio (www.geometri.mi.it) "cliccare sul banner SUPERBONUS 110% e compilare il form con tutti i dati". (ANSA).