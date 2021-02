Bio e sostenibilità parole chiave per il futuro della cosmetica

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Sono sostenibilità e naturale/biologico le parole chiave del futuro nell'industria cosmetica che ha subito un inevitabile impatto dalla pandemia, segnando una calo di fatturato a livello globale del 12,8% e in Italia del 10,2%. Precipita invece all'ultimo posto la voce anti-age. Secondo quanto emerge dall'Indagine Congiunturale, presentata oggi un webinar dal Centro Studi di Cosmetica italiana, la domanda di questo genere di prodotti è un trend in costante crescita nel mondo della cosmesi, così come in altri comparti.

Il valore dei cosmetici a connotazione naturale/biologica è di 778 milioni di euro, mentre quelli sostenibili/green è di 876 milioni di euro. Analizzando inoltre la distribuzione tra canali del fatturato di questa tipologia di prodotti emerge come il 44,7% dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile sia da attribuire al mass market; seguono i saloni professionali di acconciatura ed estetica (18,7%) e la profumeria (11,2%).

Significativo anche il peso delle vendite dirette (e-commerce, porta a porta e per corrispondenza) che rappresentano il 10,3%.

Tra le famiglie merceologiche, sono poi i prodotti per capelli e cuoio capelluto a ricoprire il 33,1% del fatturato dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile, seguiti dalla cura pelle (30,6%). Nell'indagine è stato inoltre sottolineato che 'ad oggi a livello normativo non esiste una definizione univoca dei concetti di "naturale/bio" e "sostenibilità ambientale" riferita ai cosmetici'. Quindi per permettere le rilevazioni statistiche sul settore, Cosmetica Italia ha tracciato un perimetro di classificazione individuando due aree: Cosmetici a connotazione naturale-biologica (alto numero di ingredienti biologici o di origine naturale, conformità allo standard internazionale ISO 16128, certificazione naturale/biologica) e Cosmetici con connotazione di sostenibilità ambientale/green (processi produttivi, caratteristiche dell'imballaggio, gestione sostenibile della filiera, impronta ambientale di prodotto).

(ANSA).