Eredita anfora e kylix, sequestrati

(ANSA) - MONZA, 09 FEB - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza hanno sequestrato un'anfora etrusco-corinzia risalente al VII-VI secolo a.C., e una kylix magno-greca, databile tra il IV ed il III secolo a.c., grazie alla denuncia di una donna residente in provincia di Milano, che si è presentata presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, dopo aver ricevuto i beni in eredità. A quanto emerso, i due reperti archeologici non erano accompagnati dalla necessaria documentazione attestante il legittimo possesso. Per l'ereditiera non è scattata alcuna denuncia. Sulla provenienza dell'anfora e della Kylix sono in corso indagini. (ANSA).