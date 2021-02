Donna accoltellata, video con omicida

(ANSA) - LODI, 09 FEB - Ha il cappello calato sulla testa, le mani in tasca e cammina tranquillo: appare così l'omicida di Luljeta Heshta nel video che lo ritrae mentre si allontana dalla strada provinciale a Pedriano di San Giuliano dove ha accoltellato la donna in pieno giorno.

Proprio questo video girato con il telefonino, oltre alle testimonianze e all'allarme lanciato dai passanti, è stato importante per arrivare al fermo del suo convivente, Alfred Kipe, da cui si era allontanata da alcuni giorni. (ANSA).