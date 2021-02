COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Mentre è in fase di conclusione la prima fase della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, che ha visto coinvolte 319.952 persone (pari al 93% del target), tra personale sanitario ed ospiti delle Rsa, la Regione ha preparato e presentato al Cts il suo Piano organizzativo vaccinale di massa (il cosiddetto 'Piano Bertolaso'), che dovrebbe portare entro il mese di giugno a vaccinare 6,6 milioni di persone con le vaccinazioni di massa e raggiungere un totale di 10,2 milioni.

Il piano, la cui valutazione da parte del Cts è stata per il momento bloccata per volere del ministero della Sanità, dovrebbe prendere il via a partire dal 12 aprile. "Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione", è sbottato il governatore Attilio Fontana. A stretto giro la risposta: il piano vaccini "ha valenza nazionale" e dunque "ogni atto delle singole Regioni diretto a intervenire sulla materia può essere valutato dal ministro della Salute in ragione della necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio nazionale". E' necessario un "raccordo" tra le iniziative delle Regioni con le prescrizioni nazionali. Ci sarà comunque un esame "rapido e costruttivo" del piano, "purché in linea con le indicazioni del piano nazionale".

La campagna vaccinale di massa dovrebbe durare 17 settimane e concludersi, disponibilità dei vaccini permettendo, entro il 21 giugno. Secondo il cosiddetto 'Piano Bertolaso', dopo che nelle prossime otto settimane si lavorerà con centri vaccinali distribuiti e con una prima limitata capacità di centri vaccinali massivi, da metà aprile queste strutture cominceranno a lavorare a pieno ritmo.

Sul fronte dei dati, con 29.479 tamponi effettuati è di 1.625 il numero di nuovi positivi, una percentuale dunque del 5,5%.

Sono 363 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, e 3.553 negli altri reparti (+62). E' di 55 il numero dei deceduti, che porta il totale da inizio pandemia a 27.559.

