Brera: la riapertura è una festa, tutto esaurito

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - E' stata una festa la riapertura di Brera, che era chiusa dallo scorso 5 novembre a causa delle misure anticovid. Certo è stata una festa prudente: per entrare era necessaria la prenotazione online obbligatoria, con 30 persone al massimo ogni scaglione di ingresso. Ma questo non ha impedito di fare il 'tutto esaurito'.

Gli ingressi sono stati l'80% rispetto al periodo pre Covid, che con le attuali restrizioni è un record. E anche per i prossimi giorni restano poche disponibilità per l'ingresso che è gratuito ma comunque va prenotato.

Resta da vedere quali saranno gli orari la prossima settimana. Dipenderà dal prossimo Dpcm. Se si potrà tenere aperto anche nel weekend (ora l'apertura è da martedì a venerdì dalle 9,30 alle 18,30), saranno rimodulati gli orari, probabilmente con una apertura solo pomeridiana.

Comunque tante le persone, soprattutto giovani, che hanno voluto partecipare alla riapertura della Pinacoteca, con tanto di gran finale, alle 18 con una prova degli spettacoli di luce resi possibili dal nuovo sistema di illuminazione del cortile d'onore, che poi saranno sfruttati solo per le occasioni speciali. La prossima sarà San Valentino. (ANSA).